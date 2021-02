Sampdoria-Atalanta 0-2, Gasperini al terzo posto (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Atalanta reagisce subito alla delusione Real e torna alla vittoria piegando 2-0 la Sampdoria nel lunch match della 24esima giornata di Serie A. A Marassi decidono il gol nel finale di primo tempo di Malinovski e la rete a metà ripresa di Gosens, che regalano alla banda di Gasperini il terzo successo consecutivo in campionato e il terzo posto momentaneo in classifica in attesa di Roma-Milan questa sera. La Samp si arrende dopo una buona gara in cui, soprattutto nel primo tempo, avrebbe meritato di più, ma per gli uomini di Ranieri, al decimo posto con 30 punti, è un ko quasi indolore. Mezz`ora in campo per Ilicic nel secondo tempoRisultati (ventiquattresima giornata): Torino-Sassuolo (rinviata), Spezia-Parma 2-2, Bologna-Lazio 2-0, Verona-Juventus 1-1, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) L'reagisce subito alla delusione Real e torna alla vittoria piegando 2-0 lanel lunch match della 24esima giornata di Serie A. A Marassi decidono il gol nel finale di primo tempo di Malinovski e la rete a metà ripresa di Gosens, che regalano alla banda diilsuccesso consecutivo in campionato e ilmomentaneo in classifica in attesa di Roma-Milan questa sera. La Samp si arrende dopo una buona gara in cui, soprattutto nel primo tempo, avrebbe meritato di più, ma per gli uomini di Ranieri, al decimocon 30 punti, è un ko quasi indolore. Mezz`ora in campo per Ilicic nel secondo tempoRisultati (ventiquattresima giornata): Torino-Sassuolo (rinviata), Spezia-Parma 2-2, Bologna-Lazio 2-0, Verona-Juventus 1-1, ...

