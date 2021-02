Salvini lavora per la cancellazione delle cartelle sotto i 5 mila euro (Di domenica 28 febbraio 2021) Matteo Salvini si impegna per rilanciare l’Italia. Una delle misure su cui sta lavorando è la pace fiscale. “Non solo proroga degli invii ma vera pace fiscale, con cancellazione delle cartelle sotto i 5.000 euro: questa la soluzione prospettata per restituire vita e lavoro a milioni di famiglie e piccole imprese. La squadra della Lega è al lavoro insieme all’intero governo per dare risposte rapide e concrete, attese da tempo”. E’ quanto dichiara, in una nota, il leader della Lega. Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 febbraio 2021) Matteosi impegna per rilanciare l’Italia. Unamisure su cui stando è la pace fiscale. “Non solo proroga degli invii ma vera pace fiscale, coni 5.000: questa la soluzione prospettata per restituire vita e lavoro a milioni di famiglie e piccole imprese. La squadra della Lega è al lavoro insieme all’intero governo per dare risposte rapide e concrete, attese da tempo”. E’ quanto dichiara, in una nota, il leader della Lega.

claspina10 : RT @ilruttosovrano: Lombardia, Bertolaso propone: 'Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora', quindi niente vaccino per categorie più… - NadiaAm93073906 : RT @ilruttosovrano: Lombardia, Bertolaso propone: 'Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora', quindi niente vaccino per categorie più… - angeleri_mauro : RT @ilruttosovrano: Lombardia, Bertolaso propone: 'Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora', quindi niente vaccino per categorie più… - edflamminio : RT @ilruttosovrano: Lombardia, Bertolaso propone: 'Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora', quindi niente vaccino per categorie più… - LivraghiAlberto : RT @ilruttosovrano: Lombardia, Bertolaso propone: 'Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora', quindi niente vaccino per categorie più… -