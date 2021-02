Salute: Stefani, 'giornata mondiale malattie rare sia spinta per più attenzione' (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Questa giornata può essere l'occasione di un nuovo inizio, per dare sostegno ad aree di fragilità che chiedono cura, protezione, ascolto e condivisione”. Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. “Sono circa un milione e 200mila le persone colpite da 8mila patologie diverse. La giornata mondiale delle malattie rare oggi, è una spinta ad accendere i riflettori e a porre maggiore attenzione a un mondo che chiede tutela dei diritti, considerazione, ma anche fondi, farmaci e sviluppo della ricerca oltre a uno specifico Piano Nazionale e una nuova legge. I 'pazienti rari' hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Questapuò essere l'occasione di un nuovo inizio, per dare sostegno ad aree di fragilità che chiedono cura, protezione, ascolto e condivisione”. Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilità, Erika, in occasione delladelle. “Sono circa un milione e 200mila le persone colpite da 8mila patologie diverse. Ladelleoggi, è unaad accendere i riflettori e a porre maggiorea un mondo che chiede tutela dei diritti, considerazione, ma anche fondi, farmaci e sviluppo della ricerca oltre a uno specifico Piano Nazionale e una nuova legge. I 'pazienti rari' hanno ...

