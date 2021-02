Salute: Stefani, ‘giornata mondiale malattie rare sia spinta per più attenzione’ (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Questa Giornata può essere l’occasione di un nuovo inizio, per dare sostegno ad aree di fragilità che chiedono cura, protezione, ascolto e condivisione”. Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Questa Giornata può essere l’occasione di un nuovo inizio, per dare sostegno ad aree di fragilità che chiedono cura, protezione, ascolto e condivisione”. Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilità, Erika, in occasione della Giornatadelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

