Sale giochi e sale scommesse: cosa succede dopo il 6 marzo? Ecco cosa dice il DPCM (Di domenica 28 febbraio 2021) Un altro mese di chiusura totale. Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è di fatto pronto e verrà ufficializzato nelle prossime ore, ma già circolano le bozze che difficilmente verranno stravolte: per quel che riguarda le sale giochi e le sale scommesse non ci saranno riaperture di nessun tipo. Sino al 6 aprile, momento in cui scadrà il DPCM che entrerà in vigore il 6 marzo, tutte le attività rimarranno chiuse: “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”, si legge nella bozza del ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Un altro mese di chiusura totale. Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è di fatto pronto e verrà ufficializzato nelle prossime ore, ma già circolano le bozze che difficilmente verranno stravolte: per quel che riguarda lee lenon ci saranno riaperture di nessun tipo. Sino al 6 aprile, momento in cui scadrà ilche entrerà in vigore il 6, tutte le attività rimarranno chiuse: “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”, si legge nella bozza del ...

