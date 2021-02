Rugby | TOP10 2021 | Petrarca Padova solo in vetta dopo i recuperi odierni

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ildi, massimo campionato italiano, vede una grossa novitàla disputa dei quattroin programma oggi, domenica 28 febbraio: ilasfalta la Lazio per 56-7 e stacca inil Rovigo, raggiunto in seconda posizione dal Calvisano, che vince con bonus per 14-26 in casa del Colorno. Il ValoEmilia si porta ad unpunto dalle due seconde, vincendo senza bonus in casa del Mogliano per 19-24, ma puntellando la quarta posizione. In quinta piazza proprio il Mogliano viene agganciato dal Viadana, che a sua volta vince senza bonus per 24-7 contro le Fiamme Oro. RisultatiDomenica 28 febbraioHBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano 14-26 (0-5) Argos...

L'Argos Petrarca Padova spazza via la Lazio1927 nel recupero della seconda giornata di Peronie si porta in solitaria al comando del massimo campionato : in venticinque minuti gli uomini di Andrea Marcato mettono la parola fine sul ...Nell'ultima splendida domenica di Febbraio, sull'HBSStadium di Colorno i Biancorossi di coach Prestera ospitano i Campioni italiani in carica del ... Da qui in poi, [?] L'articolo: buon ...Nell’ultima splendida domenica di Febbraio, sull’HBS Rugby Stadium di Colorno i Biancorossi di coach Prestera ospitano i Campioni italiani in carica del Kawasaki Robot Calvisano. La partita si apre co ...[RUGBY TOP10] Come da pronostico Padova vince agevolmente contro la Lazio e supera la FemiCz Rovigo in testa alla classifica. I tuttineri hanno due partite in più da recuperare ...