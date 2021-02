Rottamazione-ter, saldo e stralcio: in arrivo il rinvio delle rate con scadenza domani Tasse, ipotesi pace fiscale: nuovo saldo e stralcio per cartelle di importo inferiore ai cinquemila euro (Di domenica 28 febbraio 2021) Viene ipotizzata a breve termine una pace fiscale di questo tipo: nuovo saldo e stralcio per cartelle esattoriali di importo fino a cinquemila euro. Intanto, novità attese per le prossime ore in tema di scadenza fiscale. Di seguito un comunicato diffuso dal ministero dell’economia e delle Finanze: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e ... Leggi su noinotizie (Di domenica 28 febbraio 2021) Viene ipotizzata a breve termine unadi questo tipo:peresattoriali difino a. Intanto, novità attese per le prossime ore in tema di. Di seguito un comunicato diffuso dal ministero dell’economia eFinanze: Il Ministero dell’Economia eFinanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamentodella “-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “e ...

renatobrunetta : Doverosa la proroga delle rate per la #rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Con… - Antonio_Tajani : Bene il governo che decide di differire il termine del primo marzo per il pagamento delle cartelle esattoriali del… - msgelmini : La proroga dei versamenti relativi alle rate per la #rottamazione ter e per la regolarizzazione cosiddetta “saldo e… - BRaffaeke : RT @Antonio_Tajani: Bene il governo che decide di differire il termine del primo marzo per il pagamento delle cartelle esattoriali del rott… - Lucia23997964 : RT @msgelmini: La proroga dei versamenti relativi alle rate per la #rottamazione ter e per la regolarizzazione cosiddetta “saldo e stralcio… -