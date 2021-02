Rossella Placati: slitta l’autopsia sul corpo della donna (Di domenica 28 febbraio 2021) slitta l’autopsia sul corpo di Rossella Placati, la donna di 51 anni trovata morta nella sua abitazione e per il cui omicidio è attualmente in stato di fermo il compagno 45enne Donato Saveri. L’uomo è infatti accusato di averla uccisa, ma lui si proclama innocente. A non convincere la procura è la sua versione dei fatti. L’uomo, infatti, conviveva con Rossella ed è pertanto improbabile non si fosse accorto della morte della donna. A giustificazione di ciò, avrebbe raccontato agli inquirenti che quella sera avevano avuto un litigio e lui era uscito, facendo ritorno solo a tarda sera e mettendosi a dormire in un’altra stanza. Sarebbe stato questo, dunque, a impedirgli la scoperta del cadavere della ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 28 febbraio 2021)suldi, ladi 51 anni trovata morta nella sua abitazione e per il cui omicidio è attualmente in stato di fermo il compagno 45enne Donato Saveri. L’uomo è infatti accusato di averla uccisa, ma lui si proclama innocente. A non convincere la procura è la sua versione dei fatti. L’uomo, infatti, conviveva coned è pertanto improbabile non si fosse accortomorte. A giustificazione di ciò, avrebbe raccontato agli inquirenti che quella sera avevano avuto un litigio e lui era uscito, facendo ritorno solo a tarda sera e mettendosi a dormire in un’altra stanza. Sarebbe stato questo, dunque, a impedirgli la scoperta del cadavere...

