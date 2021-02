Rosalinda Cannavò distrugge le Rosmello | “Io e Dayane SOLO amiche”

Leggi su biccy

(Di domenica 28 febbraio 2021)is real?conMello ha provato qualcosa un po’ di più di un’amicizia? Intervistata da Gabriele Parpiglia per Chi Magazine, l’attrice siciliana ha categoricamente negato. “Quella fra me eMello è stata un’amicizia fortissima, io stessa ho usato più volte la parola amore perché per me l’amicizia è amore, ho già spiegato questa cosa tante volte: si trattavadi amicizia”. Laha poi aggiunto: “Non avevo mai avuto un rapporto così stretto con un’amica, lei era molto fisica ed è molto carnale, io sono un po’ più distaccata. Ma eravamo, anchevi dirà che eravamo, anche se ora ha detto un’altra cosa. Ma era davvero una unionevole ...