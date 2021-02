Roma, tocca di nuovo a Fazio: titolare contro il Milan (Di domenica 28 febbraio 2021) Federico Fazio sarà titolare anche questa sera contro il Milan nel posticipo della 24a giornata. La scelta di Paulo Fonseca Complici le numerose assenze, il tecnico della Roma è costretto a schierare dal primo minuto Federico Fazio anche questa sera contro il Milan nel posticipo della 24a giornata. Per Corriere dello Sport, a completare il reparto difensivo insieme al centrale argentino ci saranno Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Federicosaràanche questa serailnel posticipo della 24a giornata. La scelta di Paulo Fonseca Complici le numerose assenze, il tecnico dellaè costretto a schierare dal primo minuto Federicoanche questa serailnel posticipo della 24a giornata. Per Corriere dello Sport, a completare il reparto difensivo insieme al centrale argentino ci saranno Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Leggi su Calcionews24.com

