Roma, Pinto: «Dispiace per Dzeko. Ma abbiamo Mayoral»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan.

«Mayoral sta disputando un'ottima stagione con 11 gol e 6 assist, ha sempre dato buone risposte quando è stato chiamato in causa e sono convinto che anche oggi farà una buona partita. Edin stava attraversando un buon momento e ci dispiace che non ci sia oggi».

