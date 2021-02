Roma-Milan, Pedro Pinto: “Sono sicuro che faremo bene, ogni partita come una finale” (Di domenica 28 febbraio 2021) “La Roma deve affrontare tutte le partite come se fosse una finale, che sia il Milan o il benevento. La nostra mentalità è questa, quella conquistare tre punti, guardiamo al rendimento delle altre squadre, ma la nostra attenzione è su di noi, Sono sicuro che oggi faremo bene”. Queste le parole del direttore sportivo della Roma, Pedro Pinto, nel pre partita del match tra i giallorossi e il Milan all’Olimpico. E sull’infortunio di Dzeko che lancia ulteriormente Majoral: “Borja sta disputando un’ottima stagione, ha sempre dato un’ottima risposta quando è stato chiamato in causa. Dzeko stava attraversando un buon momento, peccato per l’infortunio ma ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) “Ladeve affrontare tutte le partitese fosse una, che sia ilo ilvento. La nostra mentalità è questa, quella conquistare tre punti, guardiamo al rendimento delle altre squadre, ma la nostra attenzione è su di noi,che oggi”. Queste le parole del direttore sportivo della, nel predel match tra i giallorossi e ilall’Olimpico. E sull’infortunio di Dzeko che lancia ulteriormente Majoral: “Borja sta disputando un’ottima stagione, ha sempre dato un’ottima risposta quando è stato chiamato in causa. Dzeko stava attraversando un buon momento, peccato per l’infortunio ma ...

