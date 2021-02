Roma - Milan live 1 - 2: i giallorossi pareggiano con Veretout, ma dopo un minuto il Milan risponde con Rebic (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Milan cerca disperatamente il gol, eguagliando perfino il proprio record di tiri in un primo tempo di questo campionato (11): il portiere giallorosso Pau Lopez prima, al 33', si oppone alla ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilcerca disperatamente il gol, eguagliando perfino il proprio record di tiri in un primo tempo di questo campionato (11): il portiere giallorosso Pau Lopez prima, al 33', si oppone alla ...

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - SkySport : ROMA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (42') ? #Veretout (50') ? #Rebic (58') ? ? - SergioSierra67 : RT @repubblica: Roma-Milan 1-2, Kessié e Rebic tengono i rossoneri in corsa scudetto: Gli uomini di Pioli espugnano l'Olimpico e restano a… - frango0o : Scontri diretti quest'anno: Inter Milan 1-2 Lazio Inter 1-1 Atalanta Inter 1-1 Inter Napoli 1-0 Roma Inter 2-2 Inte… -