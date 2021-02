Roma-Milan, le formazioni ufficiali (Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per il posticipo della 24a giornata di Serie A, all’Olimpico si sfidano Roma e Milan: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per il posticipo della 24a giornata di Serie A, all’Olimpico si sfidano(3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

