Roma-Milan, i convocati da Fonseca: c’è Kumbulla, non presente Dzeko (Di domenica 28 febbraio 2021) La lista dei giocatori convocati da Paulo Fonseca per Roma-Milan, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida dell’Olimpico: da segnalare il ritorno in difesa di Marash Kumbulla, mentre era prevedibile l’assenza in attacco per Edin Dzeko. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti: Pedro, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) La lista dei giocatorida Pauloper, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida dell’Olimpico: da segnalare il ritorno in difesa di Marash, mentre era prevedibile l’assenza in attacco per Edin. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Mancini,, Bruno Peres, Spinazzola.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.Attaccanti: Pedro, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy. SportFace.

