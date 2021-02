Roma-Milan, errore incredibile di Pau Lopez ma Ibrahimovic lo grazia col tacco (VIDEO) (Di domenica 28 febbraio 2021) Clamoroso episodio nelle fasi iniziali di Roma-Milan. Un disattento Pau Lopez perde palla in maniera estremamente ingenua e regala di fatto la palla per lo 0-1 a Ibrahimovic, ma viene perdonato dallo svedese che colpisce di tacco a porta vuota calciando fuori, quando avrebbe potuto cercare un assist per Calhanoglu tutto solo a rimorchio, sempre a porta vuota. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Clamoroso episodio nelle fasi iniziali di. Un disattento Pauperde palla in maniera estremamente ingenua e regala di fatto la palla per lo 0-1 a, ma viene perdonato dallo svedese che colpisce dia porta vuota calciando fuori, quando avrebbe potuto cercare un assist per Calhanoglu tutto solo a rimorchio, sempre a porta vuota. In alto il. SportFace.

alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - OfficialASRoma : ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 191 contro i rossoneri ?? 10 statistiche in vista di #RomaMilan, ma… - capuanogio : Ciao @duppli, io me ne sono occupato varie volte anche per la #SerieA. Ad esempio cito questo ??… - dariopoggi97 : @GabrieleBridge Intendi la Roma, giusto? Perché il Milan è un maestro a fare questi magheggi. - PirataTT : 15': La #Roma non gioca bene finora. Nella maniera che sta giocando, prenderà presto il primo gol. Il Milan già lo… -