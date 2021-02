Roma-Milan, c’è aria di spareggio Champions: gli obiettivi delle squadre (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma-Milan, in programma questa sera alle ore 20:45, ha tutta l'aria di essere uno scontro diretto per un posto in Champions League Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 febbraio 2021), in programma questa sera alle ore 20:45, ha tutta l'di essere uno scontro diretto per un posto inLeague Pianeta

alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - GoalItalia : Sorteggio ottavi di #EuropaLeague ?? ???? Ajax-Young Boys ???? ???? Dinamo Kiev-Villarreal ???? ???? Roma-Shakhtar ???? ???? Oly… - PietroMazzara : Niente #mandzukic e #bennacer per la gara di domenica contro la Roma. Obiettivo provare a recuperarli per l’Udinese… - micfur68 : @MorrisDantonio2 Per me pari sarebbe meglio, non perdi punti ne sul Milan ne sulla Roma. - Ilpessimo75 : @sognorossonero @GFI65 @acmilan @Inter È inutile continuare a perdere tempo ( entrambi ). Buona giornata e buon Roma - Milan. -