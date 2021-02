Roma-Milan, Calabria: “Match fondamentale per noi, felice per la vittoria. L’Europeo? E’ un obiettivo” (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del numero 2 del Milan, Davide Calabria.A margine della sfida dell'"Olimpico", terminata con il successo del Milan contro la Roma, l'esterno rossonero, Davide Calabria, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" per analizzare il Match di questa sera, che ha chiuso il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni del ventiquattrenne difensore.vittoria RITROVATA CONTRO UNA BIG - "Era una partita fondamentale per noi viste le ultime gare non brillanti. Siamo venuti qua con la carica giusta, ci siamo guardati negli occhi: sono contento per quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto davvero una bella partita".FARE BENE CON IL Milan CON L'obiettivo "EUROPEO" - "È sicuramente ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Le parole del numero 2 del, Davide.A margine della sfida dell'"Olimpico", terminata con il successo delcontro la, l'esterno rossonero, Davide, ha parlato ai microfoni del format "Sky Sport" per analizzare ildi questa sera, che ha chiuso il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni del ventiquattrenne difensore.RITROVATA CONTRO UNA BIG - "Era una partitaper noi viste le ultime gare non brillanti. Siamo venuti qua con la carica giusta, ci siamo guardati negli occhi: sono contento per quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto davvero una bella partita".FARE BENE CON ILCON L'"EUROPEO" - "È sicuramente ...

