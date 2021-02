Roma-Milan 1-2: vittoria Champions per il Diavolo (Di lunedì 1 marzo 2021) Rebic riaccende il fuoco del Milan: vittoria fondamentale all’Olimpico dopo due sconfitte consecutive. Roma in partita fino all’ultimo ma penalizzata dalle tante assenze Le due superstiti dell’Europa League si giocano una fetta importante per l’accesso alla prossima Champions: a spuntarla con cuore e grinta è il Milan che all’Olimpico si impone per 2 a 1. In un primo tempo folle, Roma e Milan regalano spettacolo a tutti gli amanti del calcio: primi 15 minuti a ritmi forsennati da parte dei rossoneri. Al 5? Ibrahimovic si divora clamorosamente il gol del vantaggio dopo una follia in disimpegno di Pau Lopez: il colpo di tacco a botta sicura dello svedese, però, termina a lato. Milan arrembante e tanti errori difensivi da parte dei ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Rebic riaccende il fuoco delfondamentale all’Olimpico dopo due sconfitte consecutive.in partita fino all’ultimo ma penalizzata dalle tante assenze Le due superstiti dell’Europa League si giocano una fetta importante per l’accesso alla prossima: a spuntarla con cuore e grinta è ilche all’Olimpico si impone per 2 a 1. In un primo tempo folle,regalano spettacolo a tutti gli amanti del calcio: primi 15 minuti a ritmi forsennati da parte dei rossoneri. Al 5? Ibrahimovic si divora clamorosamente il gol del vantaggio dopo una follia in disimpegno di Pau Lopez: il colpo di tacco a botta sicura dello svedese, però, termina a lato.arrembante e tanti errori difensivi da parte dei ...

