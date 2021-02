Roma-Milan 1-2: Pioli vince e tiene aperto il campionato. Fonseca scivola al 5° posto (Di domenica 28 febbraio 2021) 50'st Finisce qui. Il Milan vince 2-1. campionato ancora aperto. 48'st Occasione per la Roma, Pedro prima liscia col mancino, poi l'armeno calcia potente ma centrale. Pochi... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 febbraio 2021) 50'st Finisce qui. Il2-1.ancora. 48'st Occasione per la, Pedro prima liscia col mancino, poi l'armeno calcia potente ma centrale. Pochi...

AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - Eurosport_IT : IL MILAN SBANCA L'OLIMPICO: ROMA KO ??? I rossoneri ritrovano il successo e tornano a -4 dall'Inter! Per la Roma co… - GiuseppeRasolo : RT @capuanogio: Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e #Calhanoglu, il… - AndreD81 : RT @pisto_gol: Rom-Mil 1:2 Con un rigore di Kessie e un gran gol di Rebic dopo un erroraccio di Pau Lopez il Milan supera la Roma in una pa… -