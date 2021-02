Roma-Milan 1-2 | Cristante furioso | “Era rigore su Mkhitaryan”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Suerae l’arbitro avrebbe dovuto valutare l’episodio al var”. Così Bryanha giudicato l’episodio del contatto tra Theo Hernandez ein area dinel secondo tempo di. E sulle difficoltà negli scontri diretti dei giallorossi: “Le partite non sono tutte uguali. Ci sono state brutte prestazioni contro Atalanta e Lazio ma anche prove diverse come quella di oggi”, ha concluso il centrocampista ai microfoni di Sky Sport. SportFace.

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - SkySport : ROMA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (42') ? #Veretout (50') ? #Rebic (58') ? ? - romaforever_it : Roma 1-2 Milan: Le nostre pagelle - J__Jack : RT @manfatti99: @capuanogio ma'nfatti. State a vedè solo i 15 rigori concessi da inizio campionato, +9 rigori sulle seconde (Roma e Sassuol… -

L'unica cosa che contra, alla fine del weekend, è la classifica: lascivola al 5° posto, fuori dalla zona Champions. La sconfitta con ilall'Olimpico (1 - 2), la prima in casa di questo campionato, pesa e anche tanto. Oltre alla Juve, adesso davanti c'è ...Tutte le notizie sulla squadraAl 22’ prima grande occasione per la Roma: sponda di Borja Mayoral per Veretout, destro al volo troppo centrale. Al 33’ Rebic, inarrestabile, raccoglie un assisti di Theo Hernandez ma Pau Lopez devia ...Vince il Milan 1-2 e i tifosi giallorossi ne hanno per tutti. Un romanista prova comunque a lanciare un messaggio positivo: “Ok peggio nun se poteva inizia’… pò solo anna’ mejo… daje Roma!!!”. I minut ...