Roma-Milan 1-2, Calabria: “Campionato ancora lungo, vittoria fondamentale” (Di lunedì 1 marzo 2021) “L’Europeo è un obiettivo. Il Campionato è ancora lungo e punto a finire la stagione nel migliore dei modi”. Queste le dichiarazioni di Davide Calabria, uno dei grandi protagonisti della stagione del Milan. La squadra rossonera, dopo le sconfitte contro Spezia e Inter, torna alla vittoria e lo fa per 2-1 sul campo della Roma: “E’ una vittoria fondamentale dopo le ultime due partite poco brillanti. Abbiamo dato il massimo e il risultato è arrivato”, ha concluso Calabria ai microfoni di Sky Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “L’Europeo è un obiettivo. Ile punto a finire la stagione nel migliore dei modi”. Queste le dichiarazioni di Davide, uno dei grandi protagonisti della stagione del. La squadra rossonera, dopo le sconfitte contro Spezia e Inter, torna allae lo fa per 2-1 sul campo della: “E’ unadopo le ultime due partite poco brillanti. Abbiamo dato il massimo e il risultato è arrivato”, ha conclusoai microfoni di Sky Sport. SportFace.

