Roma-Milan 1-2 al 90? | i rossoneri tornano alla vittoria | Serie A News

FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - SkySport : Roma-Milan ora su Sky Sport Uno: segui il LIVE - pinto1_1899 : RT @capuanogio: Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e #Calhanoglu, il… - Ali_AlYazidi_ : RT @AliprandiJacopo: La #ASRoma scende al quinto posto in classifica, il Napoli sotto di un punto con una gara in meno (contro la Juventus)… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Milan

22.40 Posticipo Serie A,1 - 2 Iltorna al successo dopo due ko. Gara subito vibrante. Tacco di Ibrahimovic a lato, traversa di Kjaer. Sull'altro fronte Mkhitaryan, tutto solo,manda a lato il pallonetto per ...ko in casa con il. Rossoneri in vantaggio con Kessie su calcio di rigore, pari giallorosso di Veretout e gol partita di Rebic ...Archiviata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, la Roma torna in campo questa sera pronta a ospitare il Milan di Pioli, con l'obiettivo di battere finalmente una big in campionato ...96' Finita! Il Milan espugna l'Olimpico: 2-1 per i rossoneri. 94' Ammonizione anche per Castillejo. 93' Roma pericolosa prima con Pedro e poi con Mkhitaryan, che ...