Roma-Milan 0-1 diretta: Kessie non sbaglia dal dischetto, all'intervallo avanti i rossoneri (Di domenica 28 febbraio 2021) Kessie dal dischetto è glaciale e al momento il Milan è avanti. Decisione presa da Guida dopo consulto al Var per un contatto tra Fazio e Calabria. È stato un primo tempo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 febbraio 2021)dalè glaciale e al momento il. Decisione presa da Guida dopo consulto al Var per un contatto tra Fazio e Calabria. È stato un primo tempo...

FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - OfficialASRoma : ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 191 contro i rossoneri ?? 10 statistiche in vista di #RomaMilan, ma… - Alessan30852990 : Nuova moda del tifoso juventino, tifa Milan perché ha paura della Roma. Per oggi può anche bastare. #RomaMilan - CalcioPillole : #Kessie, in Europa nessuno ha segnato di più dal dischetto - CIP Dopo la prima frazione di gioco il Milan è in va… -