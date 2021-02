Roma ko con il Milan: tweet polemico del club – FOTO (Di lunedì 1 marzo 2021) Un tweet polemico della Roma ha scatenato una vera e propria catena di commenti sia di sponda giallorossa che di sponda rossonera Un tweet polemico della Roma, al termine del match contro il Milan, ha scatenato una vera e propria catena di commenti sia di sponda giallorossa che di sponda rossonera: «Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in area». Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in area.#RomaMilan ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Undellaha scatenato una vera e propria catena di commenti sia di sponda giallorossa che di sponda rossonera Undella, al termine del match contro il, ha scatenato una vera e propria catena di commenti sia di sponda giallorossa che di sponda rossonera: «Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in area». Triplice fischio. Dopo il rigore di Kessie del primo tempo, nella ripresa arrivano il pareggio di Veretout e il raddoppio di Rebic. Per Guida e il VAR non c’è il fallo di Theo Hernandez su Mkhitaryan in area.#...

