Roma e il tabù contro le grandi da sfatare in piena emergenza (Di domenica 28 febbraio 2021) La statistica è inequivocabile. Da quando c’è Fonseca in panchina, solo 3 successi della Roma nei 20 scontri diretti con le big. Se restringiamo i dati all’annata in corso, i giallorossi non hanno mai vinto contro le prime 6. C’è, insomma, da invertire il trend negativo dei giallorossi contro le grandi: il Milan capita nel suo momento peggiore e può rappresentare un vantaggio per eliminare questo difetto della gestione Fonseca. Non sarà semplice tuttavia. Ai giallorossi mancheranno diversi titolari: Ibanez, Smalling, Dzeko e Zaniolo; ma anche alcune riserve come Santon, Calafiori e Reynolds. Assenze pesanti. Fonseca produce gioco, segna molto, 8 reti contro le grandi, ma pecca sempre qualcosina per superare questo step. Ecco perchè quella di oggi, può diventare la notte della svolta. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) La statistica è inequivocabile. Da quando c’è Fonseca in panchina, solo 3 successi dellanei 20 scontri diretti con le big. Se restringiamo i dati all’annata in corso, i giallorossi non hanno mai vintole prime 6. C’è, insomma, da invertire il trend negativo dei giallorossile: il Milan capita nel suo momento peggiore e può rappresentare un vantaggio per eliminare questo difetto della gestione Fonseca. Non sarà semplice tuttavia. Ai giallorossi mancheranno diversi titolari: Ibanez, Smalling, Dzeko e Zaniolo; ma anche alcune riserve come Santon, Calafiori e Reynolds. Assenze pesanti. Fonseca produce gioco, segna molto, 8 retile, ma pecca sempre qualcosina per superare questo step. Ecco perchè quella di oggi, può diventare la notte della svolta. ...

DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: ?? Roma, all'Olimpico arriva il Milan: è l'occasione per sfatare il tabù big Per la squadra di Fonseca c'è la possibili… - infoitsport : Roma-Milan, sfida tra big con un tabù da sfatare - ilRomanistaweb : ?? Roma, all'Olimpico arriva il Milan: è l'occasione per sfatare il tabù big Per la squadra di Fonseca c'è la possi… - sportli26181512 : Roma-Milan, sfida tra big con un tabù da sfatare: Roma-Milan, sfida tra big con un tabù da sfatare I giallorossi da… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tabù Roma - Milan, sfida tra big con un tabù da sfatare Per questo Roma - Milan di stasera ha un valore diverso, particolare, in quanto una vittoria assumerebbe un senso di svolta sfatando un tabù. Occhi sull'Olimpico (20.45) quindi, quale grande batterà&...

Né combattente né vittima: il "malato raro" e il suo "rare side", nel social talk di Omar ROMA " Non un giorno, ma un mese, per "riscattare" le malattie rare da quella disattenzione e da ... Sono numerosi i pregiudizi e i tabù da sfatare sulle persone disabili e il loro rapporto con la ...

Per questo- Milan di stasera ha un valore diverso, particolare, in quanto una vittoria assumerebbe un senso di svolta sfatando un. Occhi sull'Olimpico (20.45) quindi, quale grande batterà&..." Non un giorno, ma un mese, per "riscattare" le malattie rare da quella disattenzione e da ... Sono numerosi i pregiudizi e ida sfatare sulle persone disabili e il loro rapporto con la ...