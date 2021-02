Roma batte Empoli 2-0 | le giallorosse ora sono quarte

(Di domenica 28 febbraio 2021)– Archiviata la roboante vittoria contro Israele che ha portato l’Italia di Milena Bertolini a Euro 2022, riparte il campionato di Serie A Femminile, con lache ospita al Tre Fontane l’di Spugna, per una partita che promette spettacolo e mette in palio punti pesanti per il quarto posto. Tiro deviato Al quarto d’ora, dopo un continuo possesso pallanista, levanno vicine al goal con Giugliano, che al limite dell’area riceve palla da Serturini e calcia dalla distanza, trovando una deviazione che porta il pallone non di molto fuori dallo specchio. Lachiede un rigore A cinque minuti dall’intervallo episodio controverso in area empolese: dalla destra Thomas mette al centro un pallone su cui si fiondano capitan Bartoli e Bellucci, con quest’ultima che ...

infoitsport : Scala: “Se la Roma batte il Milan vede la Champions. Con lo Shakhtar può passare il turno” - forzaroma : Lazaro-Giugliano, la #ASRomaFemminile batte 2-0 l'Empoli - FOTO - forzaroma : L'Atalanta batte 2-0 la Samp con Malinovskyi e Gosens e supera la Roma ?? - Walkerita : RT @LFootball_: ? Continua la striscia positiva della @ASRomaFemminile! ?? Le giallorosse vincono per 2??-0?? contro l'@EmpoliLadies grazie… - LFootball_ : ? Continua la striscia positiva della @ASRomaFemminile! ?? Le giallorosse vincono per 2??-0?? contro l'@EmpoliLadies… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma batte

L'Atalanta sfrutta al meglio il passo falso di Juve e Lazio e, in attesa della gara di questa sera trae Milan, si piazza al terzo posto in classifica con gli stessi punti dei bianconeri. Con Gasperini squalificato che dirige i suoi dalla tribuna, i nerazzurri passano a Genova contro una buona ...... salta Zennaro eBiggeri con un rasoterra angolato. La squadra di Canzi va vicinissima al ... Allenatore : Max Canzi ARBITRO : Davide Moriconi (2). Assistenti : Gabriele Bertelli (Busto ...Prosegue l'ottimo momento della Roma che, grazie a una rete per tempo di Lazaro e Giugliano, supera 2-0 l'Empoli Ladies al "Tre Fontane" e scavalca la FIorentina in classifica, raggiungendo il quarto ...L'Atalanta sfrutta al meglio il passo falso di Juve e Lazio e, in attesa della gara di questa sera tra Roma e Milan, si piazza al terzo posto in classifica con gli stessi punti dei bianconeri. Con Gas ...