Roma, balli su Tik Tok mentre guida l'autobus: l'Atac sospende autista-influencer (Di domenica 28 febbraio 2021) balli, manovre pericolose e segni dello "shaka", cioè, per capirci, il gesto "dei giovani", legato alla cultura del surf, fatto con pollice e mignolo alzati. Il tutto ripreso mentre era alla guida dell'autobus e poi condiviso sul suo profilo di Tik tok, corredato da emoticon sorridenti e commenti gioiosi. Una dipendente dell'Atac di Roma è stata sospesa in via cautelare, senza stipendio. A riportarlo il Messaggero che sottolinea come la donna, classe 1983, rischi ora il posto di lavoro. La conducente lavora per l'azienda da circa un anno e sul canale social dove pubblicava tutti i suoi video aveva poco più di 5mila follower. Un numero sufficiente per avvertirla però che quello che stava facendo, e cioè i video mentre si è alla guida con azioni anche ...

