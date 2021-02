Rocco Casalino: "Per 2 milioni farei il portavoce di Berlusconi, mai di Renzi" (Di domenica 28 febbraio 2021) “Per due milioni di euro andrei a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, di Matteo Renzi mai”. Intervistato dall’inviato di Striscia la notizia per una puntata che andrà in onda domani alle 20.35 su Canale 5, l’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino dice la sua sull’immagine dei politici e sulla sua esperienza a Palazzo Chigi. Casalino è il primo ospite di ‘Che scoglio che fa’, approfondimento di ‘Rai scoglio 24’, il canale di Striscia dedicato alla Rai. È Pinuccio, l’inviato del programma, a chiedergli se andrebbe mai a fare il portavoce del leader di Forza Italia e la prima risposta di Casalino è un ‘no’. Per un milione di euro? “No”. Per 2? “Per 2 ci vado, perché l’immagine pubblica di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) “Per duedi euro andrei a fare ildi Silvio, di Matteomai”. Intervistato dall’inviato di Striscia la notizia per una puntata che andrà in onda domani alle 20.35 su Canale 5, l’exdi Giuseppe Conte,dice la sua sull’immagine dei politici e sulla sua esperienza a Palazzo Chigi.è il primo ospite di ‘Che scoglio che fa’, approfondimento di ‘Rai scoglio 24’, il canale di Striscia dedicato alla Rai. È Pinuccio, l’inviato del programma, a chiedergli se andrebbe mai a fare ildel leader di Forza Italia e la prima risposta diè un ‘no’. Per un milione di euro? “No”. Per 2? “Per 2 ci vado, perché l’immagine pubblica di ...

