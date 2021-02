Rocco Casalino è fidanzato? La verità sulla sua vita privata: l’ha rivelato a Verissimo (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, Rocco Casalino ha parlato anche del suo fidanzato: la verità sulla sua vita privata. L’abbiamo potuto ampiamente conoscere ed apprezzare nel corso della sua primissima esperienza televisiva. Correva esattamente l’anno 2001 quando Rocco Casalino, davvero giovanissimo e, soprattutto, completamente estraneo al mondo del piccolo schermo, prendeva parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel corso della sua recentissima intervista aha parlato anche del suo: lasua. L’abbiamo potuto ampiamente conoscere ed apprezzare nel corso della sua primissima esperienza televisiva. Correva esattamente l’anno 2001 quando, davvero giovanissimo e, soprattutto, completamente estraneo al mondo del piccolo schermo, prendeva parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Per 2 milioni farei il portavoce di Berlusconi, mai di Renzi' - Striscia : 'Per 2 milioni di euro farei il portavoce di Berlusconi'. Questa e altre rivelazioni nella speciale intervista di… - Capezzone : +++Spazio denuncia+++ Ingiusta e inaccettabile questa censura tv contro Rocco Casalino. Inspiegabilmente preclusi a… - tempoweb : #Casalino Scoppia il giallo sulle accuse a #Meloni e #Salvini Spariscono dall'intervista #Rai… - leonemaschio : RT @CCoccarelli: Casalino si venderebbe a Berlusconi. Cosa fa per 2 milioni di euro. -