Rocco Casalino | avete mai visto il suo compagno Josè? Differenza d’età e come si sono conosciuti

(Di domenica 28 febbraio 2021) , ecco cosa c’è da sapere sulla coppia.maiil suo? Eccosie tutti i retroscena sul loro rapportoè un giornalista e personaggio televisivo di successo, portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte. La sua vita è stata sempre molto intensa, fin da quando era bambino e viveva in Germania con i suoi genitori, immigrati italiani, nella povertà e in un clima molto difficile, a causa delle violenze che il padre infliggeva a sua mamma. Nonostante i tanti problemi, però,è andato avanti con forza, riuscendo a laurearsi in ingegneria elettronica e ad ottenere, poi, anche il successo in tv grazie alla partecipazione alla prima edizione ...

Capezzone : +++Spazio denuncia+++ Ingiusta e inaccettabile questa censura tv contro Rocco Casalino. Inspiegabilmente preclusi a… - ricpuglisi : Domanda a Rocco Casalino: 'Qual è il giornalista preferito dal @Mov5Stelle?' Risposta netta: 'Sicuramente… - La7tv : #piazzapulita La rivelazione di Rocco Casalino: 'Ho sondaggi che danno Conte con il M5S molto oltre il 20%, anche a… - ironicmoka : RT @SusannaQua: Sono andata in macelleria e c’era ospite Rocco Casalino. - SusannaQua : Sono andata in macelleria e c’era ospite Rocco Casalino. -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

sarà presente in studio per presentare il suo libro ' Il Portavoce' e parlerà del suo rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita: la mamma e la sorella. Infine, il ...Nel salotto di Domenica In, inoltre, ci sarà anche, che presenterà il suo libro 'Il portavoce' e parlerà del rapporto con la mamma e la sorella, le donne più importanti della sua vita.E a proposito della d’Urso, dopo essere stato la corsa domenica a Live non è la d’Urso, Rocco Casalino sarà in studio per presentare il suo libro ‘Il portavoce’ e parlerà del suo rapporto speciale con ...L'e concorrente del Grande Fratello si è raccontato in una toccante autobiografia che già sta facendo molto discutere.