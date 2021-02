Roby Facchinetti | il Druso e quell’Ultimo Concerto che non c’è stato

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 febbraio 2021) “L’Ultimo?“, al quale hanno aderito anche i bergamaschie i Pinguini Tattici Nucleari, èa tutti gli effetti uno dei più grandi flashmob del settore della musica dal vivo in Italia: circa 130 Live Club, oltre a un incredibile numero di artisti, uniti insieme nella stessa iniziativa. Tutti, contemporaneamente e all’unisono hanno dato voce a quei palchi costretti al silenzio da tanto tempo. Sabato 27 alle 21, in corrispondenza dell’anniversario dalle prime chiusure dovute all’emergenza Covid, molti si sono collegati in rete in attesa di uno spettacolo che non si è tenuto. Un nodo in gola. Un pugno nello stomaco, silenzio assordante. L’assenza di musica, la desolazione degli spazi vuoti. Il lavoro di moltissimi operatori che culmina su un palco vuoto. La consapevolezza di non poter ...