Ricoverato per Covid l'Arcivescovo di Bari: era positivo da lunedì (Di domenica 28 febbraio 2021) E' stato costretto al ricovero l'Arcivescovo di Bari - Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. L'Arcidiocesi ha spiegato come questa mattina, pur ... Leggi su globalist (Di domenica 28 febbraio 2021) E' stato costretto al ricovero l'di- Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, risultatoal coronavirus la scorsa settimana. L'Arcidiocesi ha spiegato come questa mattina, pur ...

