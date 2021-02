Report | le anticipazioni della puntata speciale di stasera | 28 febbraio 2021 | su Rai 3

Leggi su tpi

(Di domenica 28 febbraio 2021), in onda28su Rai 3 Questa sera, domenica 28, va in onda in prima serata su Rai 3 unadi, il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci, che per questa settimana prende il posto di Che tempo che fa. La trasmissione di Fabio Fazioinfatti non va in onda perché il conduttore si deve sottoporre a un piccolo intervento che non gli permetterà di parlare per qualche giorno, e quindi Che tempo che fa non va in onda, per ritornare con ogni probabilità domenica prossima, 7 marzo. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa...