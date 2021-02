Report Coronavirus nel mondo di Domenica 28 Febbraio 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, Domenica 28 Febbraio 2021, si sono registrati oltre 113.745.002 di casi e 2.524.133 di decessi. Ad oggi, sono state somministrate 234.240.676 dosi di vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo, di cui 4.074.575 in Italia. Al primo posto gli Stati Uniti con oltre 70,4 milioni di dosi già somministrate. In questo articolo troverete due Report: il primo con i nuovi casi, mentre il secondo (a partire da questa Domenica) conterrà i dati sulle dosi di vaccino somministrate. Report sui contagi da Covid-19 nel mondo, aggiornato a Domenica 21 Febbraio 2021 Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,28, si sono registrati oltre 113.745.002 di casi e 2.524.133 di decessi. Ad oggi, sono state somministrate 234.240.676 dosi di vaccino anti Covid-19 in tutto il, di cui 4.074.575 in Italia. Al primo posto gli Stati Uniti con oltre 70,4 milioni di dosi già somministrate. In questo articolo troverete due: il primo con i nuovi casi, mentre il secondo (a partire da questa) conterrà i dati sulle dosi di vaccino somministrate.sui contagi da Covid-19 nel, aggiornato a21Località Casi totali Nuovi casi (1 giorno*) Nuovi casi (ultimi ...

