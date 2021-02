Renzi risponde sull’Arabia Saudita. La reazione di Cottarelli (Di domenica 28 febbraio 2021) Cinque domande e cinque risposte. Matteo Renzi ha scelto di usare la sua Enews per rispondere alle sollecitazioni arrivate nel corso delle settimane sempre più insistenti sulla sua partecipazione agli eventi della fondazione Future Investment Initiative Institute (del cui advisory board è membro con un compenso fino a 80mila euro annui) di Riad, e sulla conversazione con il principe ereditario Mohammad bin Salman. La videointervista di Renzi a Mbs era stata diffusa quando la crisi di governo era al suo apice (fine gennaio), e in quell’occasione l’ex presidente del Consiglio promise di rispondere alle domande che già in quei giorni emergevano, a crisi conclusa. Ed ecco le risposte, sebbene, scrive lo stesso Renzi sulla sua Enews, “io abbia già parlato in molti giornali e tv: dal Corriere della Sera a ... Leggi su formiche (Di domenica 28 febbraio 2021) Cinque domande e cinque risposte. Matteoha scelto di usare la sua Enews perre alle sollecitazioni arrivate nel corso delle settimane sempre più insistenti sulla sua partecipazione agli eventi della fondazione Future Investment Initiative Institute (del cui advisory board è membro con un compenso fino a 80mila euro annui) di Riad, e sulla conversazione con il principe ereditario Mohammad bin Salman. La videointervista dia Mbs era stata diffusa quando la crisi di governo era al suo apice (fine gennaio), e in quell’occasione l’ex presidente del Consiglio promise dire alle domande che già in quei giorni emergevano, a crisi conclusa. Ed ecco le risposte, sebbene, scrive lo stessosulla sua Enews, “io abbia già parlato in molti giornali e tv: dal Corriere della Sera a ...

