Renate-Piacenza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 15:00, valevole per la 27° giornata di campionato in Serie C – Girone A. IL MOMENTO DELLa vittoria per 1-0 sul campo del Livorno la settimana scorsa ha riportato serenità in casacon la squadra che, complice il pareggio tra Pro Vercelli e Olbia, ha consolidato il suo secondo posto in classifica portandosi a +3 sui vercellesi che ieri hanno battuto per 1-2 la Giana Erminio in uno dei consueti anticipi del sabato. Una vittoria, quella in terra toscana, che ha permesso ai ragazzi di Aimo Diana di interrompere la striscia negativa di risultati che li aveva visti conquistare appena 2 punti nelle precedenti 4 partite (2 pareggi e 2 sconfitte). Il Como, primo in graduatoria, non è lontanissimo (5 punti) e occasioni per ...