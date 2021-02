Regno Unito, 20 milioni di vaccinati Raggiunto un terzo della popolazione (Di domenica 28 febbraio 2021) Prosegue speditissima la campagna contro il in . Sono ormai più di 20 milioni, un terzo dell'intera popolazione nazionale, le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti - Covid nel ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) Prosegue speditissima la campagna contro il in . Sono ormai più di 20, undell'interanazionale, le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti - Covid nel ...

RaiNews : Più di 20 milioni di persone nel Regno Unito hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino contro il #COVID19 - MediasetTgcom24 : Covid, nel Regno Unito vaccinate oltre 20 milioni di persone #vaccini - AnnalisaChirico : L’Ue ha vaccinato meno di 28 mln di cittadini, il Regno Unito da solo 18 milioni. Funzionari o non funzionari, ques… - GuidoAnselmi7 : RT @MMmarco0: 'Dobbiamo fare come Israele e Regno Unito, guardate come sono bravi'. - Lockdown 6/8 settimane - Vaccinazioni di massa - Pi… - ideadestra_ : @MatteoUghe @proterviapiddin @CityHun19557851 @GuidoCrosetto 30 mesi ci vogliono per noi... Nel Regno Unito a giugn… -