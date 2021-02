Regioni: da domani i nuovi colori (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel sistema a fasce la Sardegna, prima Regione bianca, si prepara ad allentare le misure. Che tornano più rigide per Basilicata e Molise rosse, mentre Lombardia, Marche e Piemonte saranno ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel sistema a fasce la Sardegna, prima Regione bianca, si prepara ad allentare le misure. Che tornano più rigide per Basilicata e Molise rosse, mentre Lombardia, Marche e Piemonte saranno ...

Tg3web : Gli ultimi dati sulla pandemia confermano la tendenza generale al peggioramento della situazione epidemiologica. Do… - marcoluci1 : RT @Tg1Rai: La campagna vaccinale. Accelerare attivando il sistema della Protezione civile. Preoccupa la curva del contagio. La nuova mappa… - Tg1Rai : La campagna vaccinale. Accelerare attivando il sistema della Protezione civile. Preoccupa la curva del contagio. La… - fisco24_info : Zona rossa, regole e divieti dal 1 marzo: cosa cambia: Nuove restrizioni da domani per Basilicata e Molise per cont… - mariana80024548 : RT @IlPrimatoN: La Sardegna è la prima in Italia ad entrare in 'zona bianca'. Ecco tutte le modifiche alle regioni a partire da domani http… -