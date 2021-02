Recovery Sud | sale a 104 il numero dei sindaci che chiedono più fondi per il Meridione

AnsaPuglia : Recovery: rete sindaci Sud a quota 104, 'protagonisti Pnrr'. Carlucci, sia reale occasione riscatto Mezzogiorno… - UnioneSarda : #Sardegna - #Recovery Sud, l'iniziativa cresce grazie anche ai sindaci sardi - Annadelbello11 : RT @GabriDiGirolamo: #cantieri bloccati? FALSO! Già pronti 9mila progetti comunali per 5,1 miliardi, 70% finanziati, 30% con Recovery. Sui… - pierospinazzola : @UmbeScara @Enrico_G_60 @emifittipaldi @fcolarieti ...dare la spallata a Conte dopo 6 mesi di discussioni inconclud… - Rodica17957578 : RT @GabriDiGirolamo: #cantieri bloccati? FALSO! Già pronti 9mila progetti comunali per 5,1 miliardi, 70% finanziati, 30% con Recovery. Sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Sud

L'Unione Sarda

L'Aquila. Sale a 104 il numero dei Comuni di Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna e Abruzzo che hanno aderito all'iniziativa '' partita dal sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari) Davide Carlucci per creare una rete dei sindaci meridionali per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Più che raddoppiate, fino ...Un regionalismo che ha accentuato il divario tra il Nord e ildel Paese costringendo i ... ivi comprese quelle che le risorse deiPlan ci possono offrire, per la costruzione di prospettive ...Chiedono che il Piano nazionale di ripresa e resilienza diventi una reale occasione di crescita per il Mezzogiorno ...La richiesta è una sola: "rendeteci protagonisti della gestione del Pnrr perché diventi una reale occasione di crescita per il Mezzogiorno".