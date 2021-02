Reclamo cashback anche per mancato bonifico ma meglio aspettare (Di domenica 28 febbraio 2021) C’è chi invoca già il Reclamo cashback per non aver ancora ricevuto il bonifico del rimborso valido per il periodo di lancio del programma, quello di dicembre 2020. In effetti, entro la settimana che si conclude oggi, gli accrediti degli importi dovevano essere tutti garantiti ma più di qualcuno lamenta di non aver visto la somma disponibile sul proprio conto. Prima di qualsiasi azione di verifica, potrebbe valer la pena attendere almeno qualche altro giorno. La Consap, incaricata proprio degli accrediti, ha fatto sapere di aver predisposto 3.2 milioni di bonifici per una somma totale di ben 223 milioni di euro dallo scorso 15 febbraio. Solo lo 0.04 di accrediti non è andato a buon fine per inesattezza dell’IBAN fornito o anche per chiusura dei conti. Le persone interessate da queste casistiche sono ancora in tempo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) C’è chi invoca già ilper non aver ancora ricevuto ildel rimborso valido per il periodo di lancio del programma, quello di dicembre 2020. In effetti, entro la settimana che si conclude oggi, gli accrediti degli importi dovevano essere tutti garantiti ma più di qualcuno lamenta di non aver visto la somma disponibile sul proprio conto. Prima di qualsiasi azione di verifica, potrebbe valer la pena attendere almeno qualche altro giorno. La Consap, incaricata proprio degli accrediti, ha fatto sapere di aver predisposto 3.2 milioni di bonifici per una somma totale di ben 223 milioni di euro dallo scorso 15 febbraio. Solo lo 0.04 di accrediti non è andato a buon fine per inesattezza dell’IBAN fornito oper chiusura dei conti. Le persone interessate da queste casistiche sono ancora in tempo ...

