Ranieri | “Obiettivi? Se abbiamo fatto 26 punti all’andata | ne chiedo altrettanti al ritorno”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo con l’Atalanta: Qual è l’obiettivo della Samp?“Se26, un allenatore deve richiedere per lo meno gli stessial. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti, lottare sempre”. Il Derby è la partita più importante dell’anno per voi?“Sicuramente è una partita importantissima proprio perché ci sono due squadre che sono fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Sappiamo che per entrambe le tifoserie è la partita che conta”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

