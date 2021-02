Ranieri: «L’Atalanta ha dilagato quando siamo calati. Keita fuori? Vi spiego il motivo» (Di domenica 28 febbraio 2021) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro L’Atalanta Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro L’Atalanta. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PRESTAZIONE – «I campioni delL’Atalanta hanno fatto una grande azione in occasione dei gol. Noi abbiamo fatto la nostra partita senza farli giocare altri. Abbiamo tenuto botta nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo pressato male e loro sono venuti fuori. L’Atalanta ha dilagato quando abbiamo calato di intensità». Keita – «È stato fuori perché non mi è piaciuto contro la Lazio». LA GUMINA – «Si sacrifica molto per la squadra, mi piace. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta controClaudioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro. Le sue parole. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PRESTAZIONE – «I campioni delhanno fatto una grande azione in occasione dei gol. Noi abbiamo fatto la nostra partita senza farli giocare altri. Abbiamo tenuto botta nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo pressato male e loro sono venutihaabbiamo calato di intensità».– «È statoperché non mi è piaciuto contro la Lazio». LA GUMINA – «Si sacrifica molto per la squadra, mi piace. ...

