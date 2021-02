Quelli che il Calcio, gli ospiti della puntata di domenica 28 febbraio su Rai 2 (Di domenica 28 febbraio 2021) Quelli che il Calcio gli ospiti di domenica 28 febbraio 2021 su Rai 2. domenica 28 febbraio 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con Quelli che il Calcio domenica per raccontare una nuova giornata di Calcio tra partite già giocate, la partita delle 12:30 e le partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversi ospiti in studio e in collegamento dalle 14:00, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. Gli ospiti del 28 febbraio Sport e divertimento nella puntata di domenica 28 febbraio di ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 28 febbraio 2021)che ilglidi282021 su Rai 2.282021 andrà in onda un nuovo appuntamento conche ilper raccontare una nuova giornata ditra partite già giocate, la partita delle 12:30 e le partite alle 15:00. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran accoglieranno diversiin studio e in collegamento dalle 14:00, per seguire tutte le partite del turno di campionato e non solo. Il programma è anche in streaming su RaiPlay. Glidel 28Sport e divertimento nelladi28di ...

RobertoBurioni : Arrivano pochi vaccini, ma se quelli che ci arrivano rimangono nei frigoriferi il guaio diventa ancora maggiore. - SkyItalia : Per quelli che «vogliamo di più» ecco a voi le prime immagini direttamente dal set #Gomorra5 - danieleviotti : Vi ricordate quelli che si sbellicavano dalle risate quando l’ex premier proponeva alla UE azioni legali per i rita… - RaffaelePizzati : RT @fastenseat: @mpiacenonaver1 Che poi una vergogna che stavolta i sottosegretari non sono quelli eletti dal popolo - _wonderwaII_ : RT @scenariogrigio: i ragazzi più attraenti sono quelli che non pubblicano storie su insta -