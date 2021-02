Proteste e arresti in Myanmar, una ventina di morti. Borrell: contro violenze militari, a breve misure Ue (Di domenica 28 febbraio 2021) È salito ad almeno 18 morti il bilancio della violenta repressione delle manifestazioni contro il colpo di stato in Myanmar. "Il popolo del Myanmar ha il diritto di riunirsi pacificamente e chiedere il ripristino della democrazia", ha detto la portavoce dell'Ufficio Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani. "L'uso della forza letale contro manifestanti non violenti non è mai giustificabile in base alle norme internazionali sui diritti umani".La polizia ha sparato anche proiettili di gomma per disperdere i manifestanti scesi nuovamente in strada nelle ultime ore per protestare contro il colpo di Stato militare del primo giorno di febbraio. Una repressione giunta poche ore dopo che l'ambasciatore del paese alle Nazioni Unite ha implorato un'azione internazionale per ripristinare la ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) È salito ad almeno 18il bilancio della violenta repressione delle manifestazioniil colpo di stato in. "Il popolo delha il diritto di riunirsi pacificamente e chiedere il ripristino della democrazia", ha detto la portavoce dell'Ufficio Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani. "L'uso della forza letalemanifestanti non violenti non è mai giustificabile in base alle norme internazionali sui diritti umani".La polizia ha sparato anche proiettili di gomma per disperdere i manifestanti scesi nuovamente in strada nelle ultime ore per protestareil colpo di Stato militare del primo giorno di febbraio. Una repressione giunta poche ore dopo che l'ambasciatore del paese alle Nazioni Unite ha implorato un'azione internazionale per ripristinare la ...

