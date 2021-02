Prima dose di vaccino a tutti, l’Italia verso ‘modello inglese’ (Di domenica 28 febbraio 2021) Sull’ipotesi di somministrare subito al numero maggiore possibile di persone una Prima dose di vaccino, come da ‘modello inglese’, è favorevole Armando Genazzani, professore di Farmacologia all’Università del Piemonte Orientale, membro del Chmp (Comitato per i medicinali per uso umano) di Ema e nella commissione tecnico scientifica di Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Intervenuto a Radio 24, ha spiegato le ragioni: “L’Inghilterra già 2 mesi fa, in un momento cruciale della pandemia, ha deciso di somministrare quante più prime dosi possibile. Questo ha un razionale, e il razionale è che dopo una singola somministrazione di vaccino, che sia quello di AstraZeneca o siano quelli di Pfizer-BioNTech e di Moderna, vi è una parziale copertura. Cioè le persone hanno meno possibilità di ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) Sull’ipotesi di somministrare subito al numero maggiore possibile di persone unadi, come da, è favorevole Armando Genazzani, professore di Farmacologia all’Università del Piemonte Orientale, membro del Chmp (Comitato per i medicinali per uso umano) di Ema e nella commissione tecnico scientifica di Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Intervenuto a Radio 24, ha spiegato le ragioni: “L’Inghilterra già 2 mesi fa, in un momento cruciale della pandemia, ha deciso di somministrare quante più prime dosi possibile. Questo ha un razionale, e il razionale è che dopo una singola somministrazione di, che sia quello di AstraZeneca o siano quelli di Pfizer-BioNTech e di Moderna, vi è una parziale copertura. Cioè le persone hanno meno possibilità di ...

