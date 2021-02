Premier, pareggio a reti bianche tra Chelsea e Manchester United (Di domenica 28 febbraio 2021) Chelsea e Manchester United pareggiano senza farsi male nel big match domenicale in Premier League. Poteva finire diversamente con alcune occasioni create da ambo i lati. Il City va a +12 sui cugini dello United, il Chelsea grazie a questo punto ottenuto sale a quota 44 ed è a una lunghezza dal West Ham per l’ultimo posto che manda in Champions League. Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021)pareggiano senza farsi male nel big match domenicale inLeague. Poteva finire diversamente con alcune occasioni create da ambo i lati. Il City va a +12 sui cugini dello, ilgrazie a questo punto ottenuto sale a quota 44 ed è a una lunghezza dal West Ham per l’ultimo posto che manda in Champions League. Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Chelsea-Man United 0-0: Pareggio senza reti tra Chelsea e Manchester United. Finisce 0-0 il match valevole per la v… - sportli26181512 : Crystal Palace-Fulham 0-0: Pareggio Crystal Palace e Fulham. Finisce 0-0 il match valevole per la ventiseiesima gio… - sportli26181512 : Newcastle-Wolves 1-1: Al gol di Lascelles ha risposto Rúben Neves. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra… - sportli26181512 : Man United-Newcastle 3-1: Finisce 3-1 la sfida tra Manchester United e Newcastle United, match valevole per la vent… -