Premier League, Leicester-Arsenal 1-3: Foxes k.o., i Gunners rialzano la testa (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Arsenal si conferma in forma smagliante e supera 3-1 in trasferta il Leicester.I Gunners vanno subito sotto a causa della rete messa a segno al 6' da Tielemans, ma riescono a reagire nel migliore dei modi e la pareggiano al 39' con David Luiz. Agli sgoccioli del primo tempo viene concesso un calcio di rigore ai londinesi che lo realizzano con il solito Lacazette, a chiudere la gara ci pensa Pepe al 52' che regala tre punti importanti agli uomini di Arteta. Successo di fondamentale importanza per l'Arsenal che sale a quota 37 diminuendo lo svantaggio dalla zona Europa League, restano a 49 le Foxes che adesso sono terze.

