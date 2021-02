Premier League | il Liverpool torna a vincere | 2-0 allo Sheffield

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilindopo quattro sconfitte consecutive e si rimette in corsa per la zona Champions. I Reds battono loUnited nel match valevole per la 26^ giornata del campionato inglese. Alla squadra di Klopp bastano i due gol nel secondo tempo: al 48? Jones (gran destro su assist di Firmino) sblocca il match, poi al 64? arriva il raddoppio con la sfortunata autorete di Bryan dopo una serpentina da applausi di Firmino. Con questi tre punti la squadra campione d’Inghilterra sale al sesto posto a quota 43 punti. SportFace.

SkySport : CHELSEA-MANCHESTER UNITED Premier League 26^ giornata Alle 17.30 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Football #SkySport… - sportli26181512 : Sheffield United-Liverpool 0-2: Importante successo fuori casa del Liverpool sul Sheffield United. Nel match della… - luchetto73 : Gran bella partita questa #RomaMilan con 2 squadre molto tecniche e con un gioco chiaro e delineato che provano a v… - franick22 : RT @SkySport: SHEFFIELD UNITED-LIVERPOOL 0-2 Risultato finale ? ? #Jones (48') ? aut. #Bryan (64') ? Premier League - 26^ Giornata ? #SkyP… - SkySport : SHEFFIELD UNITED-LIVERPOOL 0-2 Risultato finale ? ? #Jones (48') ? aut. #Bryan (64') ? Premier League - 26^ Giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Il punto guadagnato quest'oggi consente rispettivamente al Chelsea di portarsi a quota 44 ed al Manchester United di salire a quota 50 nella classifica della. (cronaca Alessandro ...Il Manchester United non riesce a tenere il passo dei 'cugini' del City, ieri vittoriosi sul West Ham e sempre più in fuga nella, dall'alto dei loro 62 punti. La squadra del norvegese Ole Gunnar Solskjaer non riesce andare oltre lo 0 - 0 a Stamford Bridge con il Chelsea e sprofonda addirittura a - 12 in ...Nella ventiseiesima giornata di Premier League il Chelsea agguanta solo uno 0-0 contro il Manchester United: la gara tra le due squadre si è rivelata piuttosto equilibrata, ma povera di emozioni contr ...La domenica della 26esima giornata di Premier League si è conclusa con il posticipo serale tra Sheffield United e Liverpool.