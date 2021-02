Premier League 2020/2021, il Leicester cade ancora: l’Arsenal vince 3-1 (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Leicester vede la crisi. Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dello Slavia Praga, la squadra di Rodgers perde in casa contro l’Arsenal col risultato di 3-1 dopo essere passati in vantaggio in avvio di gara. Al 6? è Tielemans a siglare il gol dell’1-0. Ma è solo un vantaggio illusorio per i padroni di casa che subiscono la rimonta dei gunners. Al 39? è David Luiz a firmare il gol del pareggio prima delle reti di Lacazette su rigore (47?) e Pepe (52?). Si tratta del quinto gol in diciassette partite per l’ex Lille che chiude il match e permette agli uomini di Arteta di portarsi a 37 punti dopo il ko contro il Manchester City. Nell’altro match Crystal Palace e Fulham non sono andati oltre un deludente pareggio a reti inviolate che non permette a nessuna delle due squadre di smuovere la classifica: i padroni di casa salgono a ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilvede la crisi. Dopo l’eliminazione dall’Europaper mano dello Slavia Praga, la squadra di Rodgers perde in casa controcol risultato di 3-1 dopo essere passati in vantaggio in avvio di gara. Al 6? è Tielemans a siglare il gol dell’1-0. Ma è solo un vantaggio illusorio per i padroni di casa che subiscono la rimonta dei gunners. Al 39? è David Luiz a firmare il gol del pareggio prima delle reti di Lacazette su rigore (47?) e Pepe (52?). Si tratta del quinto gol in diciassette partite per l’ex Lille che chiude il match e permette agli uomini di Arteta di portarsi a 37 punti dopo il ko contro il Manchester City. Nell’altro match Crystal Palace e Fulham non sono andati oltre un deludente pareggio a reti inviolate che non permette a nessuna delle due squadre di smuovere la classifica: i padroni di casa salgono a ...

